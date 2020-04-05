فيديو.. علماء النعجة دوللى يكتشفون علاج كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكر العلماء الذين قاموا باستنساخ النعجة دوللى فى عام 1996 علاجا جديدا لفيروس كورونا، من الخلايا المناعية التى يتم التبرع بها من الأصحاء، وفى هذا الفيديو نتعرف على قصة العلاج الجديد لفيروس كورونا وكيف ابتكره فريق مستنسخى النعجة دوللى، وفقا لموقعى جريدتى الدايلى ميل والدايلى ميرور.

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