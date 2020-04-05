شكرا لقرائتكم خبر عن أول عملية ولادة لمصرية أصيبت بـ«كورونا».. تعرف على حالة الأم والطفل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق طبي برئاسة الدكتور رضا النجار، استشاري أمراض النساء والتوليد، في الساعات الأولي من فجر الأحد، في إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة كانت مصابة بفيروس «كورونا» المستجد، داخل مستشفى الغردقة العام، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة والطب الوقائي.

Advertisements

وقبل إجراء العملية تم أخذ الاحتياطات اللازمة، وتجهيز الفريق الطبي للبدل الصفراء، وتمت العملية بنجاح في مستشفى الغردقة العام (الفندقي).

وأكد الفريق الطبي أن الأم رزقت بطفل ذكر، والاثنان في حالة صحية جيدة، موضحًا أنهم اتبعوا تعليمات منظمة الصحة العالمية في مثل هذه الأمور، من حماية ووقاية لعدم انتشار الفيروس، مع تطبيق معايير مكافحة العدوى، وتعليمات التعقيم وحماية الطفل والطاقم.

كانت الأم (35 عامًا)، قد أُعلن عن إصابتها بفيروس «كورونا»، وتم نقلها لمستشفى العزل بأسوان، وتلقت العلاج، ثم تحولت نتائج فحصها بعد أيام قليلة من إيجابية إلى سلبية.

عملية ولادة لمصرية أصيبت بـ«كورونا»

عملية ولادة لمصرية أصيبت بـ«كورونا»