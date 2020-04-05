شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنصورة: إنشاء 4 خطوط إنتاج "كمامات طبية" لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، إن الجامعة قامت بإنتاج مستلزمات الوقاية الشخصية ذاتيا، لتوفير مخزون استراتيجى وكميات كافية من أدوات ومستلزمات الوقاية للفرق الطبية بالمستشفيات والمراكز الطبية، وتم عمل خطوط إنتاج للكمامات الطبية "الماسكات" والبدل الخاصة بمكافحة العدوى، وبدل العمليات "الجاونات" وأغطية الرأس "اوفر هيد" نظرا للاستهلاك المتزايد حاليا بالمستشفيات، وكافة القطاعات وتوفير مخزون لسد العجز فى حال الاحتياج إليه.

وأكد رئيس جامعة المنصورة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم إنشاء 4 خطوط إنتاج تقوم حاليا بإنتاج ماسكات الوجه وبدل الوقاية" لتوفير مستلزمات الوقاية الشخصية للفرق الطبية بالمستشفيات بمواصفات طبية عالية الجودة ويتم تعقيمها طبقا لمعايير التعقيم والأمان، وخط إنتاج وحدة التفصيل بالمدن الجامعية، مستشفى الجامعة الرئيسي، مركز الأورام، مستشفى الأطفال، وذلك فى إطار الخطة الاحترازية التى تتخذها جامعة المنصورة للوقاية من انتشار فيروس كرونا المستجد.

وشدد رئيس جامعة المنصورة، على حرص الجامعة لدعم التدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتأمين وحماية أفراد المنظومة الطبية وطاقم الأطباء والتمريض وجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية واتباع أعلى معايير الجودة والتعقيم، وتوفير مستلزمات الحماية والوقاية الشخصية بما يكفل سلامة ووقاية أفراد الطواقم الطبية أثناء ممارسة مهامهم فى ظل الظروف الطارئة.