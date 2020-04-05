شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: إجراءات الحكومة الاحترازية سليمة.. والثقافة محدودة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء ممدوح زيدان، خبير إدارة الأزمات، إن الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة هدفها طمأنة المواطن، وتعمل على وضع سيناريوهات للأسوأ، حتى تكون مستعدة للتعامل معها، وفقًا لمعايير علم إدارة الأزمات والكوارث.

وأضاف «زيدان»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «إدارة الأزمات والكوارث تعتمد إجراءات مسبقة، لا ننتظر وقوع الأزمة أو الكارثة، ثم نتصرف بعد وقوعها، حتى لو لم تحدث، وربما تعمل أجهزة دول على سيناريو محتمل، ربما يقع بعد 20 سنة، لكن تتخذ الاحتياطات، حتى لو لم يحدث شىء وقتها».

ويوضح «زيدان» أن غرف إدارة الأزمات تفكر باستمرار فى السيناريوهات الأسوأ، وتعمل على الوقاية منها، «بحيث إذا وقعت نكون مستعدين، ويكون تأثير الضرر أقل، ويجب على المواطنين الاطمئنان إلى مثل تلك الإجراءات، وعدم الخوف، وإنما يدعمون الإجراءات».

ويؤكد خبير إدارة الأزمات أن إجراءات أجهزة الدولة المصرية سليمة فى هذا الإطار، بما فى ذلك تجهيز مستشفيات ميدانية. ويقول: «لا يعنى ذلك أننا فى كارثة، وإنما مستعدون لهذا السيناريو لا قدر الله، كما لو وضعنا أنظمة إطفاء حريق فى مصنع، فقط للتعامل مع افتراضية حدوث حريق، ولكن لا يعنى ذلك بالضرورة أنه سيحدث، لكننا مستعدون، لحماية الأرواح ورأس المال».

وبحسب الإجراءات التى يعتمدها متخذ القرار فى مصر، يقول «زيدان»: «تراعى تلك القرارات البُعد الإنسانى، والبُعد الاقتصادى، وكلاهما له تأثيراته على الآخر، وأعتقد أننا فى مصر سبقنا باتخاذ القرارات السليمة».

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قد يرى أن متخذ القرار تأخر فى بعض القرارات، إلا أن «زيدان» يؤكد مجموعة من المعايير تحكم اتخاذ القرار فى ظل الكوارث، ويقول: «من ينتقد ليست لديه معلومات أو قاعدة بيانات، ليس فى غرفة إدارة الأزمات، لا يعلم تطورات الأزمة داخليًا وخارجيًا، ولا يحلل البيانات والمعلومات، لاتخاذ القرار السليم».

ويضيف: «هناك أيضًا متغيرات، وكل دولة تتعامل مع متغيرات مختلفة، بل على مستوى المدينة الواحدة، وبالتالى اتخاذ القرار يكون حسب متغيرات الوضع المصرى».

ويحلل «زيدان» القرارات التى اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرًا: «عندما زادت احتمالات انتشار الإصابات بسبب العائدين من الخارج، تم اتخاذ قرار الإغلاق، وذلك بعد إعادة المصريين من (ووهان)، لأن المتغيرات والبعد الإنسانى سمحا بذلك، ثم تم اتخاذ إجراءات وقائية فى الداخل».

وعن استخدام مطار مرسى علم لإعادة المصريين العالقين فى أمريكا، يقول «زيدان»: «إجراء وقائى سليم، ويدل على حسن الاستعداد والتخطيط، وذلك بعد متغير مهم، وهو اعتراض بعض العائدين على إجراءات الحجر، وبالتالى من غير المستبعد وجود مخطط بمطار ثالث».

ويلفت «زيدان» إلى أهمية دعم المواطنين الإجراءات الاحترازية، ويقول: «عندما يتم عزل عقار أو حى أو قرية، لا يجب أن يكون رد الفعل هو الهلع، أو الاعتراض، لا يعنى ذلك أننا نواجه كارثة، ولكن هناك اشتباها، وسيناريو نقل الإصابة، من خارج تلك الأماكن إلى المقيمين فيها، هو إجراء لحمايتهم بالمقام الأول، حتى لا تزيد المخاطر».

يشدد خبير إدارة الأزمات على الثقافة، ويلفت إلى أن علم إدارة الأزمات والكوارث لابد وأن يكون ثقافة مجتمعية، فى مناهج التعليم بمراحله المختلفة، وبحسب الشرائح العمرية، ولدى القيادات التنفيذية والوسيطة، ويقول: «لا يمكن اعتماد تعيين مدير دون دراسة إدارة الأزمات، ليس فقط حاصلًا على شهادة».

ويوضح «زيدان» ضرورة بناء منظومة لإدارة الأزمات فى المؤسسات، ويقول: «علم الإدارة الحديث يتطلب وجود فريق أو مركز متخصص فى إدارة الأزمات، داخل كل مؤسسة حسب حجمها، يتم اختيار أعضائه على مستوى فكرى، وثبات انفعالى، وهدوء، ويكون دوره الوقاية من الأزمات، كل فى تخصصه، ويجب أن يكون هناك برامج توعية لنشر ثقافة إدارة الأزمات، ويتم وضع سيناريوهات، والتدريب العملى عليها، وتطبيقها».