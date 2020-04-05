شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل افتتاحات المشروعات الكبرى للعام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتأجيل فعاليات وافتتاحات المشروعات القومية الكبرى التى كان من المفترض القيام بها خلال 2020 إلى العام المقبل، بما فى ذلك الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك افتتاح المتحف المصرى الكبير ومتحف الحضارة المصرية، وذلك نظرًا لتداعيات عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا سواء على المستوى الوطنى أو العالمى.

وشدد السيسى خلال اجتماعه، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، ومستشار الرئيس للتخطيط العمرانى، على تطبيق أعلى درجات الوقاية وتوفير مقتضيات الأمان والرعاية الصحية للعاملين بمواقع المشروعات والحفاظ على سلامتهم، والوقوف على الاحتياجات الصحية الميدانية المطلوبة لهم.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة بمواقع التشييد والبناء فى ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا.

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وفى سياق متصل، صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن القوات المسلحة أعدت، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير إلى إيطاليا، وذلك فى إطار العلاقات والروابط التاريخية التى تجمع بين الدولتين الصديقتين، لتخفيف العبء فى ظل النقص الحاد لديها فى الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية.

ونشر «لويجى دى مايو»، وزير الخارجية الإيطالى، عبر صفحته على شبكة التواصل الاجتماعى «فيس بوك» لقطات استقبال وزيرة الصحة هالة زايد، التى قامت بتسليم الهدية المصرية للشعب الإيطالى.

فى سياق آخر، قررت جامعة القاهرة فتح تحقيق فى إصابة 17 من الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بالمعهد القومى للأورام بالفيروس، وقال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمى باسم الجامعة، إنه تقرر تعيين فريقين جديدين لمكافحة العدوى والجودة بالمعهد خلال المرحلة المقبلة، والمتابعة مع اللجنة الفنية، لمراجعة البروتوكولات الطبية المتبعة فى مجالات المكافحة العدوى وضمان السلامة للأطقم الطبية والعاملين والمرضى.

كان الدكتور «حاتم أبوالقاسم»، مدير معهد الأورام، قد فجر مفاجأة، أمس الأول، فى تصريحات تليفزيونية ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامى عمرو أديب، حول إصابة 15 من الأطقم الطبية بالمعهد بفيروس كورونا. وواصلت المحافظات، أمس، اتخاذ التدابير الاحترازية لمنع انتشار الفيروس.