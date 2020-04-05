من واشنطن إلى مرسى علم.. رحلة المصريين العائدين من أمريكا حتى باب الحجر الصحي (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت إحدى رحلات الطيران الاستثنائية التابعة لشركة مصر للطيران، عددًا من المصرين العالقين فى أمريكا لمصر بعد تفشى فيروس كورونا فى أمريكا، واحتلت المرتبة الأولى حول دول العالم بالنسبة. ونرصد في الفيديو التالى أهم المعلومات عن تلك الرحلة من أمريكا حتى باب الحجر الصحى: Advertisements

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