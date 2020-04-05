شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مصرية عائدة من أمريكا تروى تفاصيل رحلتها من نيويورك إلى الحجر الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روت عزة سعد، إحدى المصريات العائدات من أمريكا، أمس الجمعة، إلى مدينة مرسى علم، بواسطة إحدى الطائرات الاستثنائية لشركة مصر للطيران، لقضاء فترة حجر صحى بأحد فنادق الغردقة، تفاصيل عودتها، قائلة: "إنها كانت من إحدى العالقات فى أمريكا وكانت وبرفقتها زوجة نجلها، لافتة إلى أنها غادرت مصر يوم 7 من شهر مارس الماضى وكان من المقرر عودتهم يوم 1 إبريل، إلا أن حركة الطيران بين مصر وأمريكا أُغلقت بسبب انتشار فيروس كورونا".

وأكدت عزة سعد أن زوجة ابنها كان لديها امتحان فى أمريكا يوم 16 مارس وتم التواصل مع الجالية المصرية بأمريكا وتم تجهيز قائمة بأسماء العالقين فى أمريكا من المصريين من كل الولايات الأمريكية المختلفة، وتم التواصل مع وزيرة الهجرة من خلال الجالية المصرية هناك".

وأوضحت فى فيديو لها نشرته من محل إقامتها فى الحجر الصحى بمدينة مرسى علم، أن وزيرة الهجرة بذلت مجهودا جبارا، وتم التنسيق مع مصر للطيران وتم تجهيز رحلتين أمس الجمعة والأخرى ستصل غدا الأحد، ووصلت برفقة زوجة نجلها فى طائرة الجمعة لمدينةً مرسى علم".

وأكدت أنهم، حتى وصولهم المطار كان يعتقدون أنهم سيصلون لمطار القاهرة وتم توقيعهم على إقرار بأنهم سيتم حجرهم صحيا 14 يوما، وفور إقلاعهم من المطار فى أمريكا كانت الإجراءات عادية جدا وبمجرد وصولهم مطار مرسى علم الدولى، تم تجهيز تعقيم كامل للركاب، وتم تعقيم الطائرة بشكل كامل ثم بدأ النزول من الطائرة بعدد 20 شخصا فى كل مرة.

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وتابعت: "كان فى انتظارنا عدد كبير من مسئولى الحجر الطبى وتجهيز أتوبيسات لهم وتم إعدادهم بطريقة معينة بحيث تكون هناك مسافة بين كل شخص والآخر وتم الفحص الطبى عليهم، من خلال فحص حرارة الجسم والتعقيم وكذلك قام مسئول الصحة بأخذ عينة دم منهم، وعند استلام حقائبهم وجدوها معقمه وجاهزة للاستلام".

كما تم نقلهم لمقر إقامتهم بأحد فنادق مرسى علم، وقام الأطباء خلال تواجدهم فى الأتوبيسات بما يحدث فى الحجر الصحى وهو عدم الخروج من الغرف تماما، وسيقوم الطاقم الطبى بزيارتهم مرتين يوميا، وسيكون هناك تواصل معهم من خلال التليفونات فقط فى الأوقات الأخرى.



