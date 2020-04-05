شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: لجنة التحقيق فى إصابات كورونا بمعهد الأورام تدرس إقالة مدير المعهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر فى جامعة القاهرة أن مصير مدير المعهد القومى للأورام، الدكتور حاتم أبو القاسم، ستحددة لجنة التحقيق المختصة خلال الساعات القادمة بعد إصابة 17 طبيبا وممرضا بفيروس كورونا المستجد، على مدار الأيام الماضية، موضحة أن الاتجاه العام سيكون إقالة رئيس المعهد نتيجة الإهمال الكبير الذى حدث والتقصير الواضح فى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للطاقم الطبى داخل المعهد، الذى يخدم آلاف المرضى يوميا.

وأكدت المصادر أن الدكتور حاتم أبو القاسم، مدير معهد الأورام لم ينجح فى إدارة الأزمة بالصورة الصحيحة، وتجاهل الوقائع، على الرغم من أن المشكلة حدثت منذ بضعة أيام، دون الإعلان عنها بشكل رسمى حتى يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، والإجراءات الوقائية اللازمة.

كان الدكتور محمود قال الدكتور محمود علم الدين، المستشار الإعلامى للدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قد أكد أن الدكتور حاتم أبو القاسم، مدير معهد الأورام لم يتقدم استقالته، نافيا ما يتردد عبر بعض منصات السوشيال ميديا، موضحا أن التحقيقات التى بدأت فيها جامعة القاهرة تسير بشكل طبيعى للوقوف على أسباب الأزمة ومن ثم محاسبة المتسبب.

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جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة اتخذت العديد من القرارات العاجلة، فى ضوء اكتشاف 17 حالة مصابة بكورونا من المعهد القومى الأورام، وفى مقدمتها فتح تحقيق حول إصابة 17 شخصا من الأطباء والتمريض بالمعهد القومي للأورام بفيروس كورونا المستجد، للوقوف على أسباب التقصير إن وجدت، ومعاقبة المتسببين والاطلاع علي كافة التفاصيل حول الأزمة، كما تم اتخاذ قرار بتعيين فريقين جديدين لمكافحة العدوي والجودة بالمعهد، لتولى إدارة الملف خلال المرحلة المقبلة فى ضوء المتابعة مع اللجنة الفنية التي تم تشكيلها من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة لمراجعة كافة البروتوكولات الطبية المعمول بها في مجالات مكافحة العدوي وضمان السلامة للأطقم الطبية والعاملين والمترددين من المرضى.

كما بدأت اللجنة المشكلة لتقصي الحقائق عملها في المراجعة لكافة الإجراءات داخل مستشفيات الجامعة والمعهد القومي للاورام، علي أن ترفع تقريراً لرئيس الجامعة يوميا للتأكد من الالتزام بالبرتوكولات الطبية والعقبات أو الصعوبات التي تراها ووسائل التعامل معها من خلال توصيات واضحة.