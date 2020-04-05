شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة قناة السويس: الإيرادات لم تتأثر بأزمة كورونا فى الربع الأول من العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه منذ شهر يناير إلى الآن لم تتأثر إيرادات قناة السويس جراء تفشى فيروس كورونا المستجد، "كوفيد19"، وتابع:"قمنا بعمل بعض التخفيضات خلال الفترة الماضية من أجدل تحفيز السفن على العبور من قناة السويس..التخفيضات تصل إلى 75% ..وأنا كدا مش بخسر لا أنا بكسب 25%".

وأضاف "الفريق أسامة ربيع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الهيئة يقع على عاقتها مسئولية مجتمعية تجاه أبناء الوطن ولذلك استخدمنا معدات الهيئة لتطهير بعض القرى وتعقيمها للحفاظ على الأسر التى تقطن بها، وتابع :"عندما علمنا بوجود قرية بها حالتى إصابة بكورونا فى قرية قريبة قمنا بتطهيرها بالكامل بمعدات الهيئة وتخصيص وجبات غذائية لـ 185 أسرة يقطنون بها".

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وأردف:"نتفاعل مع الدور المجتمعى ..منقدرش نتأخر على أهلنا ..وما قمنا به كان بالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية".

سجلت إحصائيات الملاحة خلال شهر مارس 2020 عبور 1662 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1589 سفينة خلال شهر مارس من العام الماضي بفارق 73 سفينة بنسبة زيادة قدرها 4.6%، كما بلغت إجمالي الحمولات الصافية 101 مليون و 101 ألف طن مقابل97 مليون و796 ألف طن خلال شهر مارس من العام الماضي بفارق 3 مليون و305 ألف طن بنسبة زيادة بلغت 3.4 % .

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن إحصائيات الملاحة خلال الربع الأول من العام الميلادي 2020 سجلت زيادة في أعداد السفن بنسبة 8.4%، وزيادة في حمولات السفن العابرة للقناة بنسبة 8.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.