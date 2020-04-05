شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تنفى تقدم مدير معهد الأورام استقالته.. وتؤكد التحقيقات جارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود علم الدين، المستشار الإعلامى للدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، المتحدث الرسمى باسم الجامعة، إن الدكتور حاتم أبو القاسم، مدير معهد الأورام لم يتقدم استقالته، نافيا ما يتردد عبر بعض منصات السوشيال ميديا.

وأضاف الدكتور محمود علم الدين فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن التحقيقات التى بدأت فيها جامعة القاهرة تسير بشكل طبيعى للوقوف على أسباب الأزمة ومن ثم محاسبة المتسبب.

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جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة اتخذت العديد من القرارات العاجلة، فى ضوء اكتشاف 17 حالة مصابة بكورونا من المعهد القومى الأورام، وفى مقدمتها فتح تحقيق حول إصابة 17 شخصا من الأطباء والتمريض بالمعهد القومي للأورام بفيروس كورونا المستجد، للوقوف على أسباب التقصير إن وجدت، ومعاقبة المتسببين والاطلاع علي كافة التفاصيل حول الأزمة، كما تم اتخاذ قرار بتعيين فريقين جديدين لمكافحة العدوي والجودة بالمعهد، لتولى إدارة الملف خلال المرحلة المقبلة فى ضوء المتابعة مع اللجنة الفنية التي تم تشكيلها من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة لمراجعة كافة البروتوكولات الطبية المعمول بها في مجالات مكافحة العدوي وضمان السلامة للأطقم الطبية والعاملين والمترددين من المرضى.

كما بدأت اللجنة المشكلة لتقصي الحقائق عملها في المراجعة لكافة الإجراءات داخل مستشفيات الجامعة والمعهد القومي للاورام، علي أن ترفع تقريراً لرئيس الجامعة يوميا للتأكد من الالتزام بالبرتوكولات الطبية والعقبات أو الصعوبات التي تراها ووسائل التعامل معها من خلال توصيات واضحة.