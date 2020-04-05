شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سننقل معدات طبية إلى نيويورك من المخزون الاحتياطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن دونالد ترامب الرئيس الأمريكى، قبل قليل أنه سيتم إرسال بعض أجهزة التنفس الصناعى إلى نيويورك من مخزون الحكومة الاحتياطى، خلال جلسة الإحاطة اليومية فى البيت الأبيض بشأن وضع وباء كورونا في الولايات المتحدة بحضور أعضاء فريق التصدي للازمة.

وتابع:"لدينا الآن 10 آلاف وسننقل البعض إلى نيويورك، وسنحتاج إلى بعض الإضافات، وسننقل البعض إلى مدينة نيويورك والولاية بشكل منفصل، ونحن ننقلهم إلى النقطة التي سيحتاجون إليها، ويمكنني أيضًا الإبلاغ عن أنه فى توجيهي يتم نشر 1000 فرد عسكري في مدينة نيويورك للمساعدة حيث هم في أمس الحاجة إليها.

وأضاف ترامب: "نيوجيرسي موجودة بجوارها مباشرة ولا أعرف ما إذا كان ذلك كارثة ولكن ولاية نيوجيرسي هي ولايه عظيمة ومزدحمة أيضًا".

يذكر أن هناك 113806 حالة إصابة في نيويورك و 3.565 حالة وفاة ، بحسب حصيلة جامعة جونز هوبكنز.

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كما أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن المستشفيات الأمريكية تعالج من ليس لديهم تأمين صحي من فيروس كورونا ، مشيرا فى مؤتمره اليومي لاستعراض تطورات مكافحة الفيروس فى البيت الأبيض، والذى انتهى منذ قليل إلى أن مراكز ‏السيطرة على الأمراض والوقاية منها ستقوم بالإعلان عن توصيات وتوجيهات جديدة‎ للمواطنين.

سجلت الولايات المتحدة الامريكية اكثر الإصابات على مستوي العالم بمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد، وقد أدى الفيروس إلى وفاة أكثر من سبعة آلاف شخص وإصابة أكثر من 275 ألفا آخرين فى الولايات المتحدة بحسب آخر البيانات الرسمية.