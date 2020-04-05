شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يعلن اسقاط طائرة تركية مسيرة شرق مدينة مصراتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قوات الجيش الوطنى الليبى، السبت، اسقاط طائرة تركية مسيرة أقلعت من مطار مصراتة وحاولت استهداف تمركزات الوحدات العسكرية بمنطقة الوشكة شرق مدينة مصراتة. وأكد الجيش الوطنى الليبى في بيان صحفى أن سلاح الجو استهداف تمركزات ومواقع الميليشيات المسلحة شرق مصراتة.

وتواصل تركيا إرسال طائراتها المسيرة لضرب مواقع الجيش الليبي، وذلك لتحقيق مطامعها في ليبيا، ومنع سيطرة الجيش على المنطقة الغربية، وترجيح كفة مليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق، لكنها تلقت درسًا قاسيًا، وتوالت الخسائر بإسقاط وتدمير طائراتها، ليصل إجمالي الطائرات التي دمّرها الجيش حتّى الآن حوالي 30 طائرة مسيرة، وذلك منذ بداية العملية العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس قبل نحو عام. Advertisements

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