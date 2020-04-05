شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: الإغلاق التام الخيار الأخير حال تصاعد المنحنى من أفقى إلى رأسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدولة للإعلام الدكتور أسامة هيكل، أن مصر الآن وصلت إلى 1000 إصابة، وخلال 48 يوما لازالت معدلات الإصابة فى مصر أفقية متزايدة بمنحنى معين لم يشهد طفرات مفاجئة مثل بقية الدول، والتى ارتفعت فيها الإصابات بمعدل ألف إصابة يومياً، ومشيراً إلى أن الإغلاق التام مرحلة لم نصل إليها الآن، لكن هو خيار أخير حال تفشى الفيروس، وأن المنحنى عندما بشكل رأسى لاقدر الله سيكون وقتها إغلاق تام ولا يوجد أى اقتصاد وبالتالى أتمنى من الله أن يجنبنا الوصول إليه.

وأضاف هيكل خلال مداخلة هاتفية فى برنامج القاهرة الآن المذاع على قناة الحدث وتقدمه الإعلامية لميس الحديدى مع بداية هذا الأسبوع، نحن نتابع ونترقب عن كثب تطورات الإصابات بحذر شديد، مشيراً إلى أنه لو استمر المنحنى بهذا الشكل فإن قدرات نظامنا الصحى الاستيعابية جيدة وتستطيع التحمل لفترة طويلة لكن فى حال السيناريو الثانى وهو حدوث طفرات مفاجاة لاقدر الله تجعل المنحنى ينتقل من الزيادة الأفقية إلى الرأسية ويدفعنا للدخول فى سيناريوا ربنا مايكتبوش علينا يارب.

وتابع هيكل قائلاً، "إن هذه الطفرات تعنى زيادة الإصابات يومياً أو كل ثلاث أيام، مشيراً إلى أن منظمة الصحة العالمية بدأت تأخذ فى الاعتبار منذ الأسبوع الماضى معدلات الإصابة بالنسبة لعدد السكان وهو أمر مهم لم يكون موضوعاً فى الحسبان لديهم قبل ذلك، بالإضافة إلى معدل الاستمرار فى المنحنى الأفقى وقد قلت سابقاً أن الحكومة وفقاً لإجراءاتها الاحترازية تسعى طالة أمد المرحلة الثانية للمنحنى أن تكون الزيادة أفقية.