شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفيات الجامعية: المصابون بكورونا فى معهد القومى للأورام 17 حالة فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المستشفيات الجامعية، أن تكون أرقام المصابين بين الأطقم الطبية بمعهد الأورام قد وصلت إلى 26 حالة، مشيراً إلى أن العدد الحقيقى 17 حالة فقط، مضيفا: "بدأت منذ يوم 23 مارس مع ظهور أعراض المرض على أحد الزملاء وتم إجراء مسحة له فى مستشفى الحميات وثبتت إيجابية تحاليله بعد يومين وفى أعقاب ذلك أخذت مسحة من عدد 42 من المخالطين وثبتت إيجابية تحاليل 9 منهم وفى أعقاب يومين أخرين ظهرت أعراض على آخرين بعد إصابة أحد أفراد الطاقم الطبى لتبلغ إجمالى المسحات التى تم أخذها 72 مسحة ثبت طول هذه الفترة إصابة 17 فقط المعلن عنهم ولم يزد العدد كما تردد".



وتابع عبد الغفار، فى مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية العربية الحدث وتقدمه الإعلامية لميس الحديدى، قائلاً: "لدينا 60 مريضا نقدم لهم الرعاية فى المعهد، وكان هناك اشتباه فى 6 منهم وبإجراء التحاليل لهم ثبتت سلبية عيناتهم".



من ناحية أخرى، قال مدير المعهد القومى للأورام، الدكتور حاتم أبو القاسم، إن هناك بعض الأعراض للإصابة بفيروس كورونا المستجد ظهرت على ممرض منذ أسبوع مضى، وتم إجراء تحليل له وعزله طبياً، وأثبتت التحاليل إصابته بالفيروس، فتم عزل المخالطين له، وتم إجراء تحاليل لهم حتى قبل أن تظهر عليهم أعراض، وكان عددهم 5، وأثبتت التحاليل إيجابية نتيجة واثنين منهم وتم عزلهما.