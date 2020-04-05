شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: مصر ما زالت فى المنطقة الآمنة ومد الحظر وارد جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أسامة هيكل وزير الإعلام: "النمو الأفقى لإصابات فيروس كورونا يرتفع قليلا"، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة لا بد من التباعد الاجتماعى حتى لا ينتشر الفيروس بشكل أكبر، مؤكدا أنه سيتم استبعاد الفئات الأكبر سنا وأصحاب الأمراض المزمنة من النزول للعمل فى قطاع التشييد، مؤكدا أنه سيتم تمديد حظر الطيران ووارد جدا مد حظر حركة المواطنين فترة أخرى.

وتابع هيكل، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج القاهرة الآن المذاع على قناة الحدث والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، أن مصر حتى الآن ما زالت فى المنطقة الآمنة، ولكن الذى يشعرنا بالقلق والخوف هو تضاعف أعداد المصابين خلال أيام.

وواصل هيكل أن تجربة السويد تستحق الدراسة، مشيرا إلى أن هناك بعض الدول قامت بتطبيق الحظر الكامل، ورغم ذالك انتشرت بها حالات الإصابة، مشيرا إلى أنه وارد أن تمتد ساعات حظر التجوال.

من جانب آخر، قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن هناك متغيرات حدثت فى المناخ الإعلامى خلال العشر سنوات الماضية، وإن الأدوات الإعلامية تغيرت، متابعا: "مافيش حكومة هتنجح إلا بالاتصال المباشر مع المواطنين".