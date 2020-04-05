هل تقى اللقاحات المضادة للالتهاب الرئوى من فيروس كورونا.. الصحة تجيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة والسكان إن اللقاحات المضادة للالتهاب الرئوى لا تقى من الإصابة بفيروس كورونا أو تحد من خطر الإصابة بمضاعفاتة مطلقا.
وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنه لا توفر اللقاحات المضادة للالتهاب الرئوي، مثل لقاح المكورات الرئوية ولقاح المستدمية النزلية من النمط "ب"، الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأضافت أن هذا الفيروس جديد تماما ومختلف، ويحتاج إلى لقاح خاص به ويعمل الباحثون على تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد-2019، وتدعم منظمة الصحة العالمية هذه الجهود.
واستكملت وزارة الصحة، أن هذه اللقاحات غير فعالة ضد فيروس كورونا المستجد-2019، ويُوصى بشدة بالحصول على التطعيم ضد الأمراض التنفسية لحماية صحتكم.
وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمإلى المتعافين من ألفيروس إلى 241 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التى تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.
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