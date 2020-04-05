هل تقى اللقاحات المضادة للالتهاب الرئوى من فيروس كورونا.. الصحة تجيب

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة والسكان إن اللقاحات المضادة للالتهاب الرئوى لا تقى من الإصابة بفيروس كورونا أو تحد من خطر الإصابة بمضاعفاتة مطلقا.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنه لا توفر اللقاحات المضادة للالتهاب الرئوي، مثل لقاح المكورات الرئوية ولقاح المستدمية النزلية من النمط "ب"، الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن هذا الفيروس جديد تماما ومختلف، ويحتاج إلى لقاح خاص به ويعمل الباحثون على تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد-2019، وتدعم منظمة الصحة العالمية هذه الجهود.

Advertisements

واستكملت وزارة الصحة، أن هذه اللقاحات غير فعالة ضد فيروس كورونا المستجد-2019، ويُوصى بشدة بالحصول على التطعيم ضد الأمراض التنفسية لحماية صحتكم.