شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سندفع بآلاف الجنود وأفراد الجيش لمساعدة الولايات المصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنه سيتم الدفع بآلاف من الجنود وأفراد الجيش للمساعدة فى دعم الولايات المتضررة من إصابات كورونا.

وقال ترامب خلال مؤتمره اليومى للحديث حول تطورات انتشار كورونا فى البلاد، منذ قليل إن ما تشهده البلاد وضع صعب للغاية وإن ذلك ليس فى الولايات المتحدة فقط، وإنما فى الولايات المتحدة بأكملها.

وتوجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالشكر للشعب الأمريكى على صموده فى مواجهة وباء كورونا، مؤكداً أن بلاده لديها أكفأ النظم الطبية فى العالم وقادرة على التعامل مع الأزمة التى خلفها وباء كورونا.

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وقال ترامب إن بلاده تشهد وضع غير مسبوق وتعمل على تعزيز جهود التنسيق بين الولايات لتوصيل المستلزمات الطبية إلى عموم البلاد وفق احتياجات الولايات التى تشهد معدلات مرتفعة من الإصابات.

وحذر ترامب من الشائعات والأخبار المزيفة، مطالباً وسائل الإعلام الأمريكي بالتزام الدقة فى تلك الأزمة، وقال إن الوباء "عدو خفي" يوجه ضرباته وهذا يتطلب المزيد من الالتزام.

وتعتبر الولايات المتحدة أعلى الدول إصابة بفيروس كورونا حيث سجلت ما يقرب من 300 ألف إصابة ويليها 4 دول أوروبية ‏أخرى بها عدد إصابات أكبر من دولة الصين بؤرة ظهور الفيروس