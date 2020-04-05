شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: صرف مليار و288 مليون جنيه من معاشات إبريل حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا غرفة العمليات المركزية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف معاشات شهر إبريل على مدى ساعات اليوم السبت، والتى أشارت إلى انتظام عمليات صرف المعاشات خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر ابريل حيث انتهت اليوم الوزارة من صرف معاشات الشريحة الأولى لمن يصرف 1000جنيها فأقل، حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى نهاية اليوم السبت الرابع من أبريل مليون و630 ألف حركة صرف بقيمة إجمالية تقارب مليار و288 مليون جنيه.

وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 226 ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب من 187 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات (ATM)الصرف الآلى 499 ألف حالة صرف بقيمة إجمالية 364 مليون جنيه، بالإضافة إلى 906 ألف حالة صرف صرفوا معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 736 مليون جنيه، فى حين تم تحويل 4.44 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد عن 1.68 مليون قائم بالصرف.

وأشارت نيفين القباج إلى الانتهاء من صرف ما يزيد عن ٦٧% من إجمالى قيمة المعاشات المستحقة للشريحة الأولى من أصحاب المعاشات .

كانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر إبريل لما يزيد على 8.36 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.28 مليار جنيها، وفقا لمجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للتيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس في منافذ الصرف، والتي تضمنت آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر إبريل على أن يتم تحويل كافة المعاشات المحولة على البنوك اعتبارا من اليوم الأول من شهر ابريل.

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و يبدا الصرف غدا لمن يتقاضون معاش من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه لمدة ثلاثة أيام وهى "الأحد والإثنين والثلاثاء" الموافق (7،6،5) من شهر إبريل، و يكون الصرف لمن يتقاضون معاش أكثر من 2000 جنيه اعتبارا من يومي الأربعاء والخميس (8 و9) إبريل، في حين يتم الصرف بداية من الأحد ١٢ إبريل لكل من لم يقم بصرف معاشه ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.

كما تقرر إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسم السحب من الصرافات الآلية لمدة 6 أشهر لتشجيع أصحاب المعاشات على السحب من ماكينات الصرف الآلي وتخفيف التكدس في منافذ الهيئة أو مكاتب البريد مع توفير صارفات آلية متنقلة للتيسير على أصحاب المعاشات، و السماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التي يتم إجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث القادمة أيضاً.