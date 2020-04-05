شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: تخصيص مستشفى المبرة ببورسعيد وتجهيزها لفرز حالات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة الرعاية الصحية، أحد هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل، تخصيص مستشفى المبرة وتجهيزها لفرز الحالات المشتبه بها لتكون على أعلى مستوى من حيث التجهيزات الإنشائية والكوادر الطبية.

وقالت هيئة الرعاية الصحية، إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتجهيزات للحماية من انتقال العدوي ورفع المناعة الكاملة لمرضى الغسيل الكلوي فى مبنى منفصل وتخصيص خط سير لدخول الحالات المشتبه إصابتها بفيروس الكورونا بمبنى منفصل آخر، وتابعت: تم فصل الطاقمين الطبيين المختصين بمرضى الغسيل الكلوي عن مرضى مستشفى الفرز الخاص بفيروس الكورونا المستجد، كذلك أيضاً إتاحة الفرصة لجميع المستشفيات لتقديم الخدمات الطبية الخاصة بها للمواطنين وتخفيف العبء عليها. Advertisements يذكر أنه تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.. نرجو منكم إتباع كافة سبل الوقاية للحفاظ على صحتكم وصحة عائلاتكم، ونتمنى للجميع السلامة والأمان.

وأعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، بدء نظام تقييم الحالة الصحية للمريض داخل منزله للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال غرفة الفرز الإلكترونى التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والتى أعدتها الهيئة لخدمة أهالي المحافظة، كأحد الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".