شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قناة السويس: قمنا بتخفيضات تصل لـ75%.. والإيرادات لم تتأثر بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه منذ شهر يناير إلى الآن لم تتأثر إيرادات قناة السويس جراء تفشى فيروس «كورونا» المستجد، «كوفيد19».

وأوضح ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» عبر القناة الأولى المصرية: «قمنا بعمل بعض التخفيضات خلال الفترة الماضية من أجدل تحفيز السفن على العبور من قناة السويس.. التخفيضات تصل إلى 75%.. وأنا كده مش بخسر أنا بكسب 25%».

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وأضاف أن الهيئة يقع على عاقتها مسؤولية مجتمعية تجاه أبناء الوطن، ولذلك استخدمنا معدات الهيئة لتطهير بعض القرى وتعقيمها للحفاظ على الأسر التي تقطن بها، وتابع: «عندما علمنا بوجود قرية بها حالتى إصابة بكورونا في قرية قريبة قمنا بتطهيرها بالكامل بمعدات الهيئة وتخصيص وجبات غذائية لـ185 أسرة يقطنون بها».

وتابع: «نتفاعل مع الدور المجتمعي.. منقدرش نتأخر على أهلنا.. وما قمنا به كان بالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية».