شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد برومو مسلسل «الاختبار» لأمير كرارة عن قصة «الشهيد المنسي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرضت قناة ON الفضائية، السبت، البرومو الأول لمسلسل «الاختيار» بطولة الفنان أمير كرارة، والمقرر عرضه على شاشتها خلال شهر رمضان المقبل.

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تدور أحداث المسلسل عن قصة حقيقية حول الوفاء والخيانة، حيث يتناول العمل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث في مدينة رفح عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى في سيناء، فيما يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.

المسلسل بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وإسلام جمال وسيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي ومن إنتاج سينرجي.