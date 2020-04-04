شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحر الأحمر» تستعد لاستقبال الرحلة الـ2 للعائدين من أمريكا غدًا (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أنهت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، السبت، استعداداتها لاستقبال ركاب الرحلة الثانية للمصرين العائدين من الولايات المتحدة الأمريكية لمطار مرسى علم الدولي المقررة، الأحد، ضمن إجراءات منع تفشي فيروس «كورونا» المستجد، وفور إنهاء وصولهم يتم توقيع الكشف الطبي عليهم، حيث تم تجهيز أتوبيسات لنقل الركاب إلى إحدى القري السياحية مقر الحجر الصحي وتجهيز عدد من الاسعافات في حالة وجود مصابين
وكشفت مصادر طبية لـ«المصري اليوم»، عن أن جميع الركاب العائدين سيخضون لإجراءات الحجر الصحى لمدة 14 يومًا بأحد الفنادق السياحية في إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وبالتنسيق بين كل الوزارات المشاركة في رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج، ووضعهم تحت الحجر الصحي كإجراء احترازي، والإشراف على إنهاء إجراءات وصولهم وخروجهم من المطار تحت الإشراف الأمني إلى أماكن إقامتهم لمدة 14 يومًا.
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