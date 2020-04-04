شكرا لقرائتكم خبر عن «المحامين» تعلن فتح أبوابها واستئناف العمل بالإدارات غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت نقابة المحامين، عن فتح أبوابها غدا، واستئناف العمل في إدارات نادي المحامين النهري بالمعادي أعمالها، بعد غلقها عشرة أيام حفاظا على سلامة الأعضاء، وتماشيا مع سياسات الدولة، لما تمر به البلاد من أزمة جراء فيروس كورونا.
وتباشر جميع الإدارات بالنقابة العامة، ونادي المحامين النهري بالمعادي مهامها من صباح الغد، كما سيتم استئناف أعمال تجديد الاشتراك السنوي والبطاقة العلاجية، وذلك حرصا على مصلحة الأعضاء.
وتناشد النقابة جميع الأعضاء المترددين على مقرها وإداراتها الإلتزام بإرشادات وزارة الصحة، والإجراءات الوقائية، حرصا على سلامتهم.
جدير بالذكر أن النقابة أغلقت أبوابها ٢٤ مارس الحالي، تماشيا مع إجراءات وسياسات الدولة، وما تقضتيه المصلحة العامة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وخوفا من انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباء عالمي يحصد أرواح العشرات يوميا في كل دول العالم، وحرصت النقابة العامة على تطهير وتعقيم مقرها، حفاظا على سلامة المحامين المترددين عليها والعاملين بها، وغيرهم من الزائرين لمقر النقابة.
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