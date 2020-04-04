شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث جامعة القاهرة يكشف الحالة الصحية لمرضى معهد الأورام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، التعامل بجدية كاملة مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩» بين الأطقم الطبية بالمعهد القومي للأورام منذ اللحظة الأولى، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان.

وقال «علم الدين» إنه تمت إدارة الملف وفقًا للخطط الموضوعة، بالإضافة إلى إتخاذ عدة قرارات هامة لتسيير العمل داخل المعهد القومي للأورام، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء للحفاظ على سلامة المواطنين ضد أخطار فيروس كورونا المستجد، وبما تضمن تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة، وبالتوافق مع الخطة والدليل الإرشادي لمكافحة العدوى في مستشفيات جامعة القاهرة.

وشدد «علم الدين» أنه تم اكتشاف الحالة الأولي يوم 26 مارس، وتم أخذ 72 مسحة من المخالطين من أعضاء الطواقم الطبية والمخالطين له للتأكد من الإصابات وإرسالها إلى المعامل المركزية لوزارة الصحة والتي اثبتت إصابة 17 حالة بين الأطقم الطبية وذلك أثناء تأدية عملهم، وهذه هي ضريبة خدمتهم وتواجدهم في خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا، موضحا أن الجامعة تتابع حالات المصابين وحالتهم الصحية جيدة ولا تظهر أعراض على معظمهم.

Advertisements

وأضاف أنه فور التأكد من الحالات تم التنسيق مع وزارة الصحة، وإرسال الحالات المصابة إلى مستشفيات العزل، بالإضافة إلى اتخاذ عدة قرارات احترازية على رأسها إيقاف مؤقت للعمل بالمعهد لمدة 24 ساعة على أن يعود للعمل مرة أخرى بعد عمليات التعقيم الشاملة التي تجريها الجامعة حاليا.

وأكد «علم الدين» أن الجامعة خاطبت وزارة الصحة والسكان للحصول على ١٠٠٠ كاشف طبي لفيروس كورونا على نفقة الجامعة، لإجراء الفحوصات والمسحات الخاصة بفيروس كورونا لكافة الأطقم الطبية والعاملين والمرضي المترددين على المعهد خلال اخر أسبوعين، مشيرا إلى إنه تم أخذ 413 مسحة لكل العاملين في المعهد القومي للأورام حتى الآن من إجمالي العاملين بالمعهد.

وشدد المتحدث باسم الجامعة على أن العمل مستمر داخل المعهد للمرضي المحجوزين حيث هناك 60 مريضاً داخل المعهد يتلقون الخدمة الطبية وتم التحليل لهم من فيروس كورونا وجاءت جميعها سلبية، وتقوم الطواقم الطبية على تقديم الرعاية الطبية لهم على أكمل وجه والمعهد القومي للأورام لن يتوقف عن العمل وسيعود مرة أخرى بعد الوقف المؤقت للتعقيم، على أن يقتصر عمل العيادات الخارجية على الحالات الطارئة والعاجلة فقط.

وأشار إلى تعيين فريقين جديدين لإدارة مكافحة العدوي والجودة داخل المعهد، مشيراً إلى أن إدارة المعهد ستتخذ كل ما يلزم على الفور لضمان حماية الأطقم الطبية، والتأكد من ارتدائها كل مستلزمات الوقاية من العدوى، بدعم المعهد بكميات ضخمة من مستلزمات الوقائية وفقا للمعايير المتبعة في هذا الشأن، إلى جانب تشكيل لجنة فنية لمراجعة البروتوكولات الطبية المعمول بها بالمعهد.

وقال المتحدث باسم جامعة القاهرة إن الجامعة شكلت غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة بالتنسيق بين وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة مباشرة، لمتابعة كافة المستجدات وتلقي التقارير الدورية حول تنفيذ خطة الجامعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.