شكرا لقرائتكم خبر عن «الرئاسة»: وزير خارجية إيطاليا شكر مصر لمساعدة بلاده في مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الخارجية الإيطالي وجه الشكر والعرفان والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد وقوف مصر بجانب إيطاليا في أزمتها الراهنة وإرسالها مستلزمات طبية.

وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قامت بتسليم شحنات المستلزمات الطبية إلى السلطات الإيطالية اليوم.