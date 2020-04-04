شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية: متابعة 600 شخص خالطوا مصابًا بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إنه تم اكتشاف حالتين إصابة بفيروس «كورونا» المستجد في عزبة أبو ربيع في نطاق المحافظة وتم إجراء عملية حجر صحي لكامل لأهالي العزبة، والذي بدأ تطبيقه الجمعة لمدة 14 يوما.

وأضاف بشارة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن الشخصين المصابين بفيروس كورونا رجل وزوجته وبعد تتبع الرجل تم اكتشاف قيامه بزيارة والده في القليوبية، وتقوم مديرية الصحة بالإسماعيلية بمخاطبة نظيرتها في القليوبية لتتبع جميع الأشخاص الذي تقابل معهم الشخص المصاب.

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وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أنه يتم حاليا إجراء متابعة 600 شخص مخالط للشخص المصاب بفيروس «كورونا».

وأضاف المحافظ أنه تم غلق المطعم الذي يعمل فيه الشخص المصاب والتأكد من جميع المخالطين له من العمال من عدم إصابتهم بفيروس «كورونا».

وأكد بشارة أنه تم إقامة حجر صحي لكامل سكان القرية البالغ عددهم 149 شخص متواجدين في 49 منزل حيث يتم متابعة أهالي القرية على مدار 24 ساعة لمدة 14 يوميا فترة الحجر الصحي، كما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإرسال مستلزمات غذائية إلى أهالي القرية مع تنفيذ عملية تعقيم شاملة للقرية بالكامل.