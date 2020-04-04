شكرا لقرائتكم خبر عن بسام راضي: تطهير وتعقيم رئاسة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم تطبيق إجراءات تعقيم وتطهير رئاسة الجمهورية. وقال راضي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية من أول يوم بشأن تعقيم رئاسة الجمهورية، وبالنسبة للدخول والخروج والمترددين على الرئاسة.

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