شكرا لقرائتكم خبر عن «المستشفيات الجامعية»: 80% من مصابي «كورونا» لا تظهر عليهم الأعراض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن معهد الأورام أجرى 430 مسحة على الموجدين في المعهد، بعد اكتشاف عدد من الإصابات به خلال الفترة الأخيرة، وسيتم استكمال هذه المسحات لـ1000 تحليل للموجدين في المعهد خلال الغد بإذن الله.

وأوضح عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» على فضائية «المحور»، مساء السبت، أن 80% من المصابين بفيروس «كورونا» لا يظهر عليهم الأعراض سواء الرشح أو العطس أو خلافه.