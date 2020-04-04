شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: جميع المرضي بمعهد الأورام بخير..ونتائجهم لفيروس كورونا سلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إنه تم التعامل بجدية كاملة مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، بين الأطقم الطبية بالمعهد القومي للأورام منذ اللحظة الأولي، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان.

وقال الدكتور علم الدين، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة منذ قليل ، إنه تم إدارة الملف وفقًا للخطط الموضوعة، بالإضافة إلي إتخاذ عدة قرارات هامة لتسيير العمل داخل المعهد القومي للأورام وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء للحفاظ على سلامة المواطنين ضد أخطار فيروس كورونا المستجد، وبما تضمن تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة، وبالتوافق مع الخطة والدليل الإرشادي لمكافحة العدوى في مستشفيات جامعة القاهرة.

وشدد الدكتور علم الدين، أنه تم اكتشاف الحالة الأولي في يوم 26 مارس وتم أخذ 72 مسحة من المخالطين من أعضاء الطواقم الطبية والمخالطين له للتأكد من الإصابات وإرسالها إلي المعامل المركزية لوزارة الصحة والتي اثبتت إصابة 17 حالة بين الأطقم الطبية وذلك أثناء تأدية عملهم، وهذه هى ضريبة خدمتهم وتواجدهم فى خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا، موضحا أن الجامعة تتابع حالات المصابين وحالتهم الصحية جيدة ولا تظهر أعراض على معظمهم.

وأضاف علم الدين، إنه فور التأكد من الحالات تم التنسيق مع وزارة الصحة ، وإرسال الحالات المصابة إلي مستشفيات العزل، بالإضافة إلى اتخاذ عدة قرارات احترازية علي رأسها إيقاف مؤقت للعمل بالمعهد لمدة 24 ساعة علي أن يعود للعمل مرة أخري بعد عمليات التعقيم الشاملة التي تجريها الجامعة حالياً.

Advertisements

وأكد علم الدين، أن الجامعة خاطبت وزارة الصحة والسكان للحصول علي 1000 كاشف طبي لفيروس كورونا علي نفقة الجامعة، لإجراء الفحوصات والمسحات الخاصة بفيروس كورونا لكافة الأطقم الطبية والعاملين والمرضي المترددين علي المعهد خلال اخر أسبوعين، مشيرا إلي إنه تم أخذ 413 مسحة لكل العاملين في المعهد القومي للأورام حتى الآن من إجمالي العاملين بالمعهد.

وشدد المتحدث باسم الجامعة، أن العمل مستمر داخل المعهد للمرضي المحجوزين حيث هناك 60 مريضاً داخل المعهد يتلقون الخدمة الطبية وتم التحليل لهم من فيروس كورونا وجاءت جميعها سلبية، وتقوم الطواقم الطبية على تقديم الرعاية الطبية لهم على أكمل وجه والمعهد القومي للأورام لن يتوقف عن العمل وسيعود مرة أخري بعد الوقف المؤقت للتعقيم، علي أن يقتصر عمل العيادات الخارجية علي الحالات الطارئة والعاجلة فقط.

وأشار الدكتور علم الدين، إلي تعيين فريقين جديدين لإدارة مكافحة العدوي والجودة داخل المعهد، مشيراً إلى أن إدارة المعهد ستتخذ كل ما يلزم على الفور لضمان حماية الأطقم الطبية، والتأكد من ارتدائها كل مستلزمات الوقاية من العدوى، بدعم المعهد بكميات ضخمة من مستلزمات الوقائية وفقا للمعايير المتبعة في هذا الشأن، إلي جانب تشكيل لجنة فنية لمراجعة البروتوكولات الطبية المعمول بها بالمعهد.

وقال المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن الجامعة شكلت غرفة عمليات تعمل علي مدار الساعة بالتنسيق بين السيد وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة مباشرة، لمتابعة كافة المستجدات وتلقي التقارير الدورية حول تنفيذ خطة الجامعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.