شكرا لقرائتكم خبر عن صوت الأمة تنفرد بالقصة.. نجل المتوفية بكورونا في مستشفى النجيلة يوضح حقيقة رفضهم استلام الجثمان (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد صبحى، نجل المتوفية أمينة أحمد صديق 64 سنة مقيمة بالإسكندرية، تفاصيل وفاة والدته بمستشفى العزل بالنجيلة، وكواليس دفن جثمانها، وحقيقة ما أثير بشأن رفض الأسرة استلام الجثمان.

وقال أحمد صبحي، الذى يعمل موظف بشركة مياة الاسكندرية، لـ " صوت الأمة " ان "أمي مريضة سكر وتجري متابعة طبية بصفة دورية، وتولت زوجتي خدمتها ورعايتها ومرافقتها للمستشفي، والأسبوع الماضي أصيب والدتي بألالام بالقدم، وطلب الطبيب إجراء إشعة ، وتوجهت مع زوجتي إلي مستشفي " العذراء " بالأسكندرية ومن هنا أصيبت بفيروس كورونا، وظهرت عليها أعراض المرض بدأت برعشة بالجسم ،ثم إرتفاع في درجة حرارة، وتوجهت وقت الحظر بصحبة زوجتي مع والدتي إلي مستشفي حميات الأسكندرية وبعد إجراء التحاليل تبين إصابتها بفيروس كورونا ، تم تحويلها لمستشفي النجيلة للعزل بمطروح وحجزها للعلاج الساعة الثانية صباح يوم الأربعاء الماضي".

وأضاف الأبن "بعد حجز والدتي بأيام أصيبت أنا وزوجتي ووالدي بأعراض المرض بعد حجز أمي بمستشفي النجيلة ،وبإجراء التحاليل تبين أن زوجتي أصيبت بالمرض وتم عزلها بمستشفي الحميات ، ثم نقلها لمستشفي العجمي للعزل ، وكنت أراعي والدي المسن وأولادي الثلاثة أعمار 6 سنوات ، 8 سنوات ، 10 سنوات ، وبنفس الوقت أتابع والدتي هاتفياً من داخل مستشفي النجيلة للعزل بمطروح .

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واستكمل الأبن : علمت من الدكتور محمد علي مدير مستشفي النجيلة منذ يومين أن والدتي أصيبت بسكته قلبيه مفاجئة ،حاول الإطباء التدخل بعمل تدليك قلبي و رئوي لأنه بحسب ما شرح لي مدير المستشفى أنه محظور علي مصاب كورونا التدخل الطبي بإنعاش قلبي رئوي ، ثم تم نقلها علي جهاز تنفس صناعي لمده ساعتين وبائت كل محاولات ارجعها بالفشل وتوفاها الله ، واحتسبتها عن الله شهيده .

وأضاف الابن "أبلغت المستشفى بأنني سأحضر لإستلام جثمان والدتي ولكن ابديت رغبتي يدفنها بمقابر النجيلة بمطروح ، وعدم رغبتي في دفنها بمحل إقامتنا بالأسكندرية وكان السبب تجاهل أقاربنا وجيراننا لنا منذ علمهم بإصابة أمي وزوجتي بالفيروس وكأننا نعاني من " جرب " ، وكنت أخشي ألا يساعدني أحد في حمل النعش أو الدفن فرفضت أن أعرض والدتي لهذا الموقف ، ولكن مأمور قسم شرطة مطروح ورئيس المباحث والأطباء بمستشفي العزل بالنجيلة ، وبعض أهل الخير هناك ساعدوني في نقل جثمان والدتي بسيار إسعاف من مطروح إلي الإسكندرية واستلمت الجثمان أنا ووالدي وشقيقتي وأحد أقاربي وأنهينا إجراءات دفنها بمقابر كرموز .