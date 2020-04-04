"السياحة" تخصص خطًا ساخنًا لتلقي شكاوى واستفسارات العاملين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، تفعيل خط ساخن اليوم السبت، لتلقي آراء وشكاوى واستفسارات العاملين بالقطاع السياحي من رقم 19654.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، جاء ذلك بالتعاون مع أحد الشركات التابعة لوزارة الاتصالات، طبقًا للاتفاق المبرم بين وزيري السياحة والآثار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال اجتماعهما الأسبوع الماضي.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم لأول مرة تفعيل خط ساخن لتلقي استفسارات السائحين ومقترحاتهم، قبيل عودة الحركة السياحية مرة أخرى.

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وأوضح عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أن خدمة الخط الساخن لتلقي شكاوى العاملين ستستقبل شكاوى العاملين بالقطاع السياحي طوال أيام الأسبوع وفي العطلات والأعياد الرسمية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً، وسيتم اتخاذ جميع البيانات الخاصة بالمتصل ومعرفة تفاصيل شكواه أو استفساراته لعرضها على القطاع المختص بالوزارة والتحقيق فيها والوصول إلى الحل المناسب، مشيرًا إلى أن العاملين على الخط سيعاودون الاتصال بالمشتكي بالحل ومصير شكواه.

وأكد العاصي، أن هذا الخط يعد بمثابة منفذ وآلية تواصل سريعة وبسيطة مع العاملين بالقطاع السياحي ليتم الاستماع إلى أفكارهم وآرائهم وشكواهم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار للحفاظ على حقوق العاملين بالقطاع السياحي والعمل على دعم قطاع السياحة والآثار تقنيًا.