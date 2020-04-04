"صعوبة حصر المخالطين".. كيف حذرت وزيرة الصحة من الوصول للإصابة 1000 بكورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، تسجيل 85 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، و5 حالات وفاة.

وبذلك أصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.

وكانت وزيرة الصحة في كل خطاباتها وتصريحاتها السابقة تحذر من الوصول إلى المرحلة الثالثة وتجاوز الـ1000 إصابة.

وحذرت وزيرة الصحة، من الوصول إلى المرحلة الثالثة، لتفشي الوباء، في حال وصل عدد المصابين إلى 1000 مصاب، إذ سيصعب حينها على السلطات الطبية رصد أعداد المخالطين للمصابين، ما قد ينذر بمخاطر كبيرة.

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وأكدت الوزيرة، أنه برغم وصول الإصابات بفيروس كورونا إلى 1000 لم يمثل قلقًا على الكثير من الدول: "إلا أننا في مصر إذا وصلنا إلى الرقم 1000 سيكون الوضع أكثر خطورة، ويواجهنا صعوبات في التقصي والمتابعة والرصد".

وتابعت: "بعد وصولنا للحالة الألف مصاب، مش هنعرف مصدر الحالات، وبالتالي مش هنقدر نحصر المخالطين بشكل قوي".

وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة قبل الوصول إلى الـ1000 كانت قادرة على الرصد والتتبع لتجنب الوصول إلى أرقام كبيرة في عدد المصابين.

وأوضحت هالة زايد، أنه كلما زادت الإصابات قلت فرص استحداث علاجات، وقدرة المستشفيات على استيعاب الأعداد المصابة بشكل أفضل.