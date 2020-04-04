10 ساعات و28 دور.. الزراعة تطهر مبنى ماسبيرو ضد "كورونا" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:



نفذت وزارة الزراعة، عملية تطهير واسعة لمبنى الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو، اليوم السبت، في إطار جهود الدولة للوقاية من فيروس "كورونا المستجد".

من ناحيته، وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الشكر لوزير الزراعة السيد قصير، قائلًا إن عملية التطهير بدأت من الدور الـ28 واستغرقت أكثر من 10 ساعات متواصلة، شملت تطهير مداخل ومخارج المبنى العملاق، وأيضًا جميع استديوهات الإذاعة والتليفزيون، والإدارات والمكاتب ومناطق تجمع الموظفين، والعيادات الطبية والمصاعد والممرات الرئيسية، بالإضافة إلى مكاتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ووجه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، الشكر إلى وزارة الزراعة لدورها في تطهير المؤسسات الحكومية والمنشآت العامة من فيروس كورونا، كما تلقى وزير الزراعة خطاب شكر من أسامة هيكل وزير الإعلام على دور الوزارة في تطهير المؤسسات الإعلامية، حيث سبق وقامت بتطهير مدينة الإنتاج الإعلامي بالكامل، بواقع 70 استديو بالإضافة إلى مبنى وزارة الدولة للإعلام ومبنى ماسبيرو وأيضًا المؤسسات الصحفية الأهرام والأخبار ووكالة أنباء الشرق الأوسط وروزاليوسف، وغيرها من المؤسسات الإعلامية بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف منشأة حكومية.​