مؤشر الخليج 365| إصابات كورونا يوميا حول العالم: كيف سقط الغرب في فخ الفيروس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - رصد - أشرف جهاد وعصام خضيري:

يواصل فيروس كورونا المُستجد (كوفيد 19) في مختلف دول العالم انتشاره في مختلف دول العالم. وتخطى عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في مختلف أنحاء العالم مليونا و170 ألفا و159 حالة إصابة لحظة كتابة التقرير.

وينشر الخليج 365 مخططًا زمنيًا لتفشي فيروس كورونا المُستجد (كوفيد 19) في مختلف دول العالم، ومعدل الزيادة اليومية في الإصابات بمختلف الدول بدءًا من 22 يناير الماضي وحتى 3 أبريل الجاري، وذلك وفقًا للإحصائيات الرسمية التي يتم تحديثها يوميًا من منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة حول العالم.

ونشأ الفيروس في مدينة ووهان الصينية في أواخر عام 2019، وانتشر إلى أكثر من 180 دولة بحلول 1 أبريل 2020.

وبدأ الفيروس في الانتقال للدول الأسيوية المجاورة في بداية يناير الماضي. قبل أن يبدأ رحلته في الانتقال بين القارات في الشهر نفسه ليظهر في أوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية. ورغم ظهور المرض في عدة دول أوروبية وغربية في يناير إلا أن أيا من هذه الدول لم تتخذ أية إجراءات فعلية للتصدي للمرض الذي كان يفتك بمواطني الصين وقتها.

وفي 29 يناير، ظهر المرض في أول دولة عربية وهي دولة الإمارات التي سجلت 4 حالات إصابة، في حين سجلت إيطاليا أول حالة إصابة بها في 30 يناير، وسرعان ما تدهور الوضع في البلد الأوروبي في حين سيطرت الإمارات جزئيا على تفشي الفيروس على أراضيها.

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وظهرت السفينة أميرة الماس، كثاني أكبر بؤرة لتفشي الفيروس في 10 فبراير الماضي، وسجلت وحدها 705 حالات إصابة في 28 فبراير.

وفي 20 فبراير بدأ الصعود الدراماتيكي للإصابات في إيطاليا، التي جاءت من خارج قائمة العشرين دولة الأكثر إصابة لتحتل المرتبة الثانية بعد الصين في 18 يوما فقط. وبالتزامن كانت إيران وكوريا الجنوبية تسجلان تصاعدا أقل جنونا في الإصابات، فيما بدأ صعود الفيروس في الولايات المتحدة في بداية مارس أيضا.

وفي منتصف مارس، بدأت أوروبا تحتل مكان أسيا في صدارة الإصابات بالفيروس. وفي 18 مارس، بدأت الولايات المتحدة في صعود دراماتيكي في الإصابات. لتسجل إصابات تزيد عن الصين لأول مرة في 26 مارس. وبعدها بساعات لحقت بها إيطاليا التي أزاحت الصين للمركز الثالث مؤقتا قبل أن تتجاوزها أسبانيا في 29 مارس.

وفي 2 إبريل تتقدم ألمانيا على الصين، وتسجل 87662 إصابة، تحتل بها الدولة الأوروبية المركز الرابع. وتبقى الصين ممثلة أسيا الوحيدة في الدول الخمسة الأكثر إصابة بعد 3 دول أوروبية وأمريكا. وهذه الأخيرة سجلت 3 أضعاف إصابات الصين حتى الآن.

ويمكنك، عبر مؤشر الخليج 365، الاطلاع على الخريطة الزمنية لتفشي كورونا، وترتيب الدول الـ15 الكبار والـ15 الأقل تسجيلا للإصابات والتنقل بين الأكثر والأقل تسجيلا للإصابات لمتابعة التغييرات التي حدثت منذ يناير الماضي.