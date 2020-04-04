ننشر التقرير الطبي للرضيعة "ساجدة" ضحية تعذيب والدتها في إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حصل "الخليج 365" على صورة ضوئية من التقرير الطبي للرضيعة "ساجدة" ضحية تعذيب والدتها بمنطقة إمبابة.

وكشفتها التحريات والتحقيقات أن الإصابة تعود إلى نحو شهر وليست حديثة، وأنه لم يثبت اعتداء الأم على طفلها الثاني "شقيق ساجدة" ويدعى "عبد الله"، يبلغ من العمر عام ونصف، وذلك على النقيض من تعاملها مع رضيعتها.

وأمرت النيابة العامة بحبس الأم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وحجز زوجها وأخذ عينه منه لبيان تعاطيه أي مواد مخدرة من عدمه، وإيداع الطفلة إحدى دور الرعاية.

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وكشفت التحريات أن الأم تدعى "فاطمة.ك.ع" 24 سنة، اعتدت بالضرب على طفلتها "ساجدة محمد" 6 شهور، وتسببت في إصابتها بتمزق بأربطة الركبة اليمنى، إضافة إلى تعذيبها بـ"معلقة ساخنة" محدثة آثار حروق باليدي اليسرى.

منشور تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي -خاصة المهتمة بأخبار منطقة إمبابة- مرفق بصور تظهر آثار التعذيب على جسد الطفلة، وسط استغاثات بسرعة ضبط الأم ومعاقبتها.

فريق بحث ترأسه العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، عكف على فحص الصور وصولا إلى هوية الأم ومحل إقامتها بشارع جمال عبد الناصر متفرع من شارع المطار بدائرة قسم إمبابة، متزجة من حارس جراج بنادي الزمالك.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية أشرف عليها المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، من ضبط الأم واقتيادها إلى القسم، إلا أنها أنكرت الاتهامات المنسوبة إليها زاعمة "البنت وقعت على رجلها اتكسرت.. وادلق عليها ميه سخنة".

