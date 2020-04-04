حبس المتهمة بتعذيب رضيعتها "ساجدة" في إمبابة وحجز الأب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي ومحمد شعبان:

قال مصدر مطلع على التحقيقات إن النيابة العامة، أمرت بحبس الأم المتهمة بتعذيب رضيعتها "ساجدة" 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإيداع الرضيعة ذات الـ6 أشهر إحدى دور الرعاية.

وقررت النيابة أيضًا بحجز والد الطفلة؛ لحين أخذ عينة دماء منه وإجراء تحليل مخدرات له، بعدما أشارت التحريات الأولية تعاطيه المواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن الأم تدعى "فاطمة.ك.ع" 24 سنة، اعتدت بالضرب على طفلتها "ساجدة محمد" 6 شهور، وتسببت في كسر ساقها، إضافة إلى تعذيبها بـ"معلقة ساخنة" محدثة آثار الحروق بجسدها.

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منشور تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي -خاصة المهتمة بأخبار منطقة إمبابة- مرفق بصور تظهر آثار التعذيب على جسد الطفلة، وسط استغاثات بسرعة ضبط الأم ومعاقبتها.

فريق بحث ترأسه العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، عكف على فحص الصور وصولا إلى هوية الأم ومحل إقامتها بشارع جمال عبد الناصر متفرع من شارع المطار بدائرة قسم إمبابة، متزجة من حارس جراج بنادي الزمالك.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية أشرف عليها المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، من ضبط الأم واقتيادها إلى القسم، إلا أنها أنكرت الاتهامات المنسوبة إليها زاعمة "البنت وقعت على رجلها اتكسرت.. وادلق عليها ميه سخنة".