ضحية تعذيب والدتها .. لماذا رفضت جهات التحقيق تسليم الطفلة "ساجدة" إلى عمتها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت مصادر مسؤولة أسباب رفض تسليم الطفلة "ساجدة" إلى عمتها بعد القبض على والدتها بتهمة تعذيبها بمنطقة إمبابة، وإحالتها إلى النيابة العامة.

وقالت المصادر إن عمة الطفلة "ص"، في العقد الخامس من ابعمر، حضرت إلى جهات التحقيق لاستلام الرضيعة ورعايتها لكن تم رفض طلبها خاصة وجود مشكلات بينها وبين والد الطفلة منذ ٤ سنوات.

أضافت المصادر أن التحريات أثبتت أنها غير مؤهلة للاعتناء بالطفلة فضلا عن عدم امتلاكها مصدر دخل، وتم تسليم "ساجدة" إلى جدتها مؤقتا.

بسؤال العمة قالت "شوفت صور بنت أخويا على الفيس جريت علشان ألحقها" رغم خلافها مع شقيقها.

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وكشفت التحريات أن الأم تدعى "فاطمة.ك.ع" 24 سنة، اعتدت بالضرب على طفلتها "ساجدة محمد" 6 شهور، وتسببت في كسر ساقها، إضافة إلى تعذيبها بـ"معلقة ساخنة" محدثة آثار الحروق بجسدها.

منشور تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي -خاصة المهتمة بأخبار منطقة إمبابة- مرفق بصور تظهر آثار التعذيب على جسد الطفلة، وسط استغاثات بسرعة ضبط الأم ومعاقبتها.

فريق بحث ترأسه العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، عكف على فحص الصور وصولا إلى هوية الأم ومحل إقامتها بشارع جمال عبد الناصر متفرع من شارع المطار بدائرة قسم إمبابة، متزجة من حارس جراج بنادي الزمالك.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية أشرف عليها المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، من ضبط الأم واقتيادها إلى القسم، إلا أنها أنكرت الاتهامات المنسوبة إليها زاعمة "البنت وقعت على رجلها اتكسرت.. وادلق عليها ميه سخنة".

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.