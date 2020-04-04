محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
أجرى اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، مساء السبت، جولة تفقدية بمنطقة الطالبية، غرب المحافظة.
وحرص "مرزوق" على التأكد من تطبيق خطة الانتشار الأمني الموضوعة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.
وخلال جولته، تابع مدير أمن الجيزة تطبيق القوات لقرار حظر تحرك المواطنين، والتزام أصحاب المحلات بقرار الغلق الصادر من مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر مدير أمن الجيزة يتفقد تطبيق حظر التجوال وغلق المحلات في الطالبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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