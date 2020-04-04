نشرة الحوادث المسائية.. شاب يقتل أبيه في العياط وإنعاش خزينة الدولة بـ 7.4 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

ضبط مالك شركة مواد غذائية حولها لتسويق مستلزمات طبية في النزهة

ضبطت قوات الأمن، مالك شركة مواد غذائية حولها لتسويق مستلزمات طبية "مجهولة المصدر" في منطقة النزهة بمصر الجديدة

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التحقيق مع شاب بتهمة قتل أبيه بالعياط

تجري نيابة العياط، اليوم السبت، التحقيق مع شاب، على خلفية اتهامه بقتل والده أمام والدته وشقيقه في منطقة العياط.

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حفظ التحقيقات في حريق فيلا الفنان إيهاب توفيق

أمرت نيابة مدينة نصر أول، بحفظ التحقيقات في واقعة حريق فيلا الفنان إيهاب توفيق بعدما تسلمت النيابة تقرير الأدلة الجنائية.

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النيابة تحقق مع الأم المتهمة بعذيب طفلتها في الجيزة.. والأب: "مريضة"

تجري نيابة إمبابة، التحقيق مع ربة منزل، لاتهامها بتعذيب طفلتها التي تبلغ من العمر 6 أشهر؛ حيث كانت تعتدى عليها بالضرب وتحرق جسدها ما أصابها بعدة إصابات متفرقة بالجسد.

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تحرر 1226 قضية ومصادرة 550 ألف قطعة مستلزمات طبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري واتساقا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.

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إنفوجرافيك| جهود وزارة الداخلية في مارس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي.

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الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 7.4 مليار جنيه خلال شهر مارس

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 198 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و7.2 مليار قيمة قضايا تهرب ضريبي، وأموال عامة خلال شهر مارس بمختلف المحافظات.

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الداخلية تواصل الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة، للتصدي لممارسات اخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.

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الداخلية تواصل لتوفير السلع بأسعار مخفضة تصل لـ 30%

تواصلت فعاليات المرحلة الثانية عشر من مبادرة (كلنا واحد)، التي أطلقتها وزارة الداخلية بدءً من مطلع الشهر الحالي لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى، بإجمالي (18) سلسلة بـ(776) فرع على مستوى الجمهورية.

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