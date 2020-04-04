"كنت بدافع عن أمي".. كواليس جديدة في جريمة الأب والابن في العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تفاصيل وملابسات جديدة حملتها أوراق التحقيقات في اتهام شاب بقتل أبيه طعنا بسكين داخل المنزل بقرية المساندة مركز العياط جنوب محافظة الجيزة، أمس الجمعة.

جهود البحث والتحري التي قادها العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين، توصلت إلى أن مشادة كلامية وقعت بين المجني عليه "م.ع."، مبيض محارة، وزوجته لدى معاتبته لها على تأخرها خارج المنزل لشراء بعض متطلبات البيت.

وأشارت تحريات الرائد مؤمن فرج رئيس مباحث العياط، إلى أن مشاجرة وقعت بين الأب وزوجته، استل على إثرها رب الأسرة سكينا من الطبخ، محاولا الاعتداء عليها ما أثار حفيظة نجلهما "حسين" الذي تدخل للدفاع عن والدته فعاجله بضربة محدثا إصابته في اليد.

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أفلت الشاب السكين من والده المريض نفسيا، وسدد له طعنة نافذة أودت بحياته في الحال، ما أصاب الجيران بصدمة لدى وصولهم فأبلغوا الشرطة.

وتمكنت قوة بقيادة الرائد عادل طلبة والنقيب باسم هنداوي، معاوني مباحث العياط، من ضبط المتهم وأداة الجريمة، واقتادته إلى ديوان القسم.

"محستش بنفسي إلا وباخد السكينة منه وضربته" بهذه الكلمات برر المتهم جريمته أمام العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، مؤكدا على سوء معاملة والده له "كان متعود يضربني" لافتا إلى أنه لم يقصد قتله "كنت بدافع عن أمي".

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رمزي البسيوني حكمدار الجيزة إلى النيابة العامة لتولى التحقيقات.