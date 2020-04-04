شكرا لقرائتكم خبر عن «ده معناه الكل هيفضل في بيته والاقتصاد صفر».. وزير الإعلام: حظر التجوال الكلي وارد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن تطبيق حظر التجول الكلي لمواجهة فيروس «كورونا» من الوارد تنفيذه في حال تفاقم الوباء وانتشاره.

وأضاف هيكل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد على خير، ببرنامج «المصري أفندي»، المُذاع على فضائية «القاهرة والناس»، مساء السبت، أن هناك خطة وارد تطبيقها بتنفيذ الحظر الكلي، ولكن نخشى خسائره الاقتصادية الفادحة.

وأوضح: «إحنا عاملين خطة بإجراءات تصاعدية تصل لحد الحظر الكلي في حالة وصول المنحنى التصاعدي للإصابات بصورة يصعب السيطرة عليها، وده معناه الكل هيفضل في بيته والاقتصاد هيكون صفر».