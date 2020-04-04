شكرا لقرائتكم خبر عن «ماذا لو انقطع الامتحان؟».. وزير التعليم يوجه 6 إرشادات نهائية لطلاب «أولى ثانوي» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعض الإرشادات النهائية قبل بدء الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي، الأحد 5 أبريل 2020.

١- يمكن للطلاب الدخول على الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو أي الشريحة من أي مقدم خدمة من شركات المحمول في مصر.

٢- تأكد من الحصول على رقمك التعريفي من موقع https://studea.emis.gov.eg ، ثم الدخول على موقع الوزارة للحصول اسم المستخدم وكلمة المرور وأكواد الجلسة لكل مادة لاستخدامها في الدخول على الامتحان من موقع https://thaneduone.emis.gov.eg .

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٣- تأكد من الوصول لمنصة الاختبارات التجريبية قبل بدء الامتحان بوقت كافي.

٤- المدة الزمنية الموضحة لكل محافظة هي إطار زمني يمكن للطالب أن يبدأ الامتحان في أي وقت خلاله، ويتم احتساب وقت الامتحان منذ وقت البدء.

٥- في حالة انقطاع الامتحان لأي سبب، يتم حفظ الاجابات واسترجاعها عند الدخول مجدداً.

٦- هذا امتحان تجريبي والهدف منه هو تجربة المنصة والتدريب على طريقة الأسئلة وفهم عملية الامتحان الإلكتروني بشكل كامل، وليس الدرجات.

الارشادات النهائية قبل بدء الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي

الارشادات النهائية قبل بدء الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي

الارشادات النهائية قبل بدء الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي

الارشادات النهائية قبل بدء الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي

الارشادات النهائية قبل بدء الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي

الارشادات النهائية قبل بدء الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي