شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اكتشاف الحالة «صفر» المصابة بـ«كورونا» في معهد الأورام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن أول حالة تم إصابتها بفيروس «كورونا» في المعهد القومي للأورام متواجدة في مستشفى العزل مستشفى 15 مايو، ولم نتكتم عن الإعلان عن هذه الإصابة.

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، أنه تم اكتشاف الحالة يوم 26 مارس وتم أخذ 72 مسحة من المخالطين من أعضاء الطواقم الطبية والمخالطين له للتأكد من عدم إصابتهم.

وتابع: «تم أخذ 413 مسحة لكل العاملين في المعهد القومي للأورام حتى الآن، وعدد العاملين في المعهد يزيد على ألف شخص».