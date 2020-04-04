شكرا لقرائتكم خبر عن «ثقافة الطفل» تواجه الفيروس بكرتون: «حلق حوش أوعى كورونا يبقي جيوش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«بالكرتون.. والأغنية».. يواجه المركز القومى لثقافة الطفل انتشار فيروس «كورونا»، حيث أنتج المركز خلال أسبوع فيلم كارتون وأغنية وقصة عن مواجهة الفيروس، وتم عرضه على صفحة المركز الإلكترونية على موقع «فيس بوك»، بالإضافة إلى إرساله إلى أكبر عدد من التليفونات عبر تطبيق «الواتس آب»، فضلًا عن الموقع الرسمى الخاص بالمركز.

الأغنية التي قدمها كورال السلام بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، مهداة من الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، وألحان والتوزيع وائل عوض، وإعداد ميسرة خيري، تقول كلماتها «توت توت حلق حوش.. أوعى كورونا يبقي جيوش.. أصله ضعيف زى السوس.. اغسل إيدك وأشرب ميّه.. وفي البيت أهدى شوية».

أما عن فيلم الكارتون فهو يضم طفلة وأبيها يتحدثان عن معنى المرض وكيفية مواجهته، فكرة وإعداد ميسرة خيرى، أحد فنانى المركز القومى لثقافة الطفل.