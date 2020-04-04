شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء بـ«مجلس الصحفيين» يطالبون بالإفراج عن الأعضاء المحبوسين احتياطيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين، أعضاء النقابة باتباع تعليمات وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، ووجهوا التحية لدور أعضاء الفريق الطبي، وجهاز الشرطة في أزمة كورونا، مشددين على ضرورة إخلاء سبيل الصحفيين المحبوسين احتياطيا.

وقال بيان صحفي لأعضاء النقابة: «في هذه اللحظة الاستثنائية التي تعيشها مصر والعالم أجمع، يناشد أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الموقعون على هذا البيان الزملاء الصحفيين التزام أقصى درجات الحذر أثناء القيام بعملهم، ويشدد الموقعون على أن اتباع جميع التعليمات التي حددتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية هو السبيل الوحيد للحفاظ على سلامتهم».

Advertisements

وأضاف البيان: «يحيي الموقعون جهود حملة الأقلام والكاميرا وحراس الحقيقة الذين هم ضمير الشعب، وينحنون إجلالاً لهم وهم يمارسون رسالتهم المهنية والوطنية، في ظل هذه المخاطر، من أجل إعلان الحقائق وتوعية المواطنين، حتى نصل جميعاً إلى بر الأمان».

وتابع: «إن الموقعين على البيان من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وهم يتابعون عن كثب ويثمنون الإجراءات التي تتخذها الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا والتي تهدف إلى حصار المرض وحماية أبناء الشعب المصري، يؤكدون أن الحفاظ على حياة المحبوسين من الزملاء الصحفيين يمثل أهمية قصوى في هذه الأوقات الصعبة التي تعيشها مصر، وبناء عليه يناشدون السيد المستشار النائب العام بإخلاء سبيل الزملاء الصحفيين ويؤكدون على ضرورة إخلاء سبيل كل الصحفيين المحبوسين احتياطيا، هو إجراء احترازي يأتي حفاظاً على صحتهم وحياتهم، لا سيما أن جرائمهم تدخل في إطار جرائم الرأي والنشر ولا يمثل إخلاء سبيلهم أي خطورة تذكر على المجتمع، فالصحفيون المحبوسون جميعهم من المقيمين في مصر بمحل إقامة ثابت ومعروف، وسيكون من السهل مثولهم أمام النيابة في حالة استدعائهم، أو إذا جد جديد في مسار التحقيقات التي تباشرها نيابة أمن الدولة».

واختتم: «يناشد أعضاء مجلس النقابة، المستشار النائب العام تمكين أسر الزملاء الصحفيين المحبوسين من التواصل معهم هاتفيًا للاطمئنان عليهم لحين الإفراج عنهم، فالمطالبة بإخلاء سبيل الزملاء الصحفيين في هذا الظرف الاستثنائي واجب نقابي وإنساني، فالحق في الحياة والصحة العامة مباديء دستورية راسخة علينا جميعاً التمسك بها في هذه اللحظة، وحفظ الله مصر وشعبها..حفظ الله الإنسانية».

حمل البيان توقيع كل من جمال عبدالرحيم، وكيل النقابة، ومحمد خراجة، وهشام يونس، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبدالحفيظ، وعمرو بدر.