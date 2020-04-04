شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل أمسية الإثنين لـ«خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبث وزارة الثقافة من خلال قناتها على «يوتيوب»، في التاسعة من مساء الإثنين، ضمن المبادرة الإلكترونية «خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك» حيث تعرض حفلًا للفريق المصرى الألماني كايرو ستيبس بقيادة مؤسسة الموسيقار باسم درويش.

يشارك خلاله نخبة من النجوم كضيوف شرف هم عازفة الفلوت العالمية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، والمطرب محمد منير، والمنشدان على الهلباوى، والشيخ إيهاب يونس، المرنمة مونيكا جورج وثنائى الكمان الألماني ماريا فوجت- انجليكا لويف بير.

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يتضمن البرنامج مزيج من الأساليب الموسيقية المتنوعة التي تجمع الموسيقى المصرية مع ارتجالات الموسيقى الكلاسيكية والجاز الحديثة والأصوات الإلكترونية لتنتج تأثيرات روحانية تسمو بالمشاعر والوجدان منها شمس، رقصة النيل، بكرة، ارابيسكان، سيوة، جاردن سيتى، صعيدى، شم النسيم، دهب، سانكتوم، كافية جروبى، اوليه كايرو، خليجى ستيبس وغيرها.

يليه العرض المسرحى هبوط اضطراري صياغة وإخراج خالد جلال ويحكي في لوحات كوميدية مرتجلة عن مرحلة ما بعد انهيار الحضارات، بسبب تدنى المنظومات الأخلاقية والعلمية وسيطرة المادة على أوجه الحياة المختلفة.

هبوط اضطرارى مثّل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، ويعد أول عرض تخرج للدفعة الأولى لمركز الإبداع الفني عام 2004، والتى شهدت ميلاد مجموعة كبيرة من النجوم منهم نضال الشافعي، بيومي فؤاد، سامح حسين، ياسر الطوبجي، محمد شاهين، إيمان السيد وغيرهم.