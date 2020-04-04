شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة: السيسي وجه بتوفير وحدات ميدانية طبية بمواقع العمل لحماية العاملين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتأجيل الفعاليات والافتتاحات للمشروعات القومية الكبرى للعام المقبل.

وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن مصر تريد من إقامة احتفالية كبيرة للمشاريع القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة أو المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة إظهار وترسيخ فكرة وصورة مصر الحديثة لدى العالم، خاصة أنها كانت ستدعو العديد من الشخصيات العالمية لحضور تلك الاحتفالات.

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وتابع راضي: «في ظل عدم اتضاح الصورة عن نهاية تداعيات فيروس كورونا وجه الرئيس السيسي بتأجيل الفعاليات الخاصة بالمشاريع القومية الكبيرة مع توجيه بالاستمرار في تنفيذ معدلات التنفيذ المتفق عليها مع ضرورة الالتزام بحماية جميع العاملين وتوفير وحدات ميدانية في مواقع العمل للكشف عليهم ومتابعتهم صحيا».

وأكد متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي وجه بتحقيق التوازن والحفاظ على معدلات العمل في المشاريع القومية وفق المخطط الزمني مع الحفاظ على سلامة وأمن كل العاملين في كامل القطر المصري.

وأشار إلى أن الرئيس وجه بوجود مستشفى ميداني صغير تقديم الرعاية الطبية اللازمة للعاملين مع وجود كواشف لقياس درجات الحرارة وتقديم المستلزمات الوقائية ضد فيروس «كورونا» واالتوعية بالسلوك الشخصي اليومي ومحاولة إحكام تنقلات العمال وأن يكونوا في نطاق جغرافي واحد.