شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يعلن حزمة جديدة من الإجراءات لمواجهة «كورونا» (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حزمة جديدة من الإجراءات الوقائية الجديدة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد داخل المحافظة.

وقال «رحمي» في تصريحات صحفية، السبت، إنه تم تخصيص أقسام للعزل لحالات الاشتباه بالغصابة بالفيروس في 17 مستشفى بجميع مراكز المحافظة، واستدعاء فرق طبية إضافية، لتقليص العجز في الأطباء والممرضين في الأماكن المصابة للقيام بالأعمال الوقائية وأعمال العزل، مشيرًا إلى أنه تم تدريب الأطقم الطبية بالمستشفيات على إجراءات التعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها والمصابين، وكيفية أخذ العينات، وإجراء التحاليل اللازمة وإجراءات العزل.

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وأوضح أنه تم تدريب 25 فريقا للتدخل السريع يضم كل فريق 4 أفراد لتنفيذ العمليات المسح الطبي، والقيام بالإجراءات الخاصة بحصر المصابين، مشيرًا إلى أن تحليل العينات يتم في المعمل المركزي التابع لوزارة الصحة بطنطا.

وأكد المحافظ تعزيز الإمكانيات بالمستشفيات للحد من انتشار الفيروس، مشيرًا إلى أن مستشفى صدر المحلة بها 163 سريرًا، و8 أسرّة عناية مركزة، كما يوجد بمستشفى حميات المحلة 116 سريرًا، و6 أسرّة عناية مركزة تقدم الخدمات والرعاية الصحية للحالات المشتبه بإصابتها بقرية «الهياتم».

وأضاف «رحمي» أن المحافظة اتخذت تدابير احترازية في مواجهة فيروس كورونا، للحد من انتشاره، إلى جانب إطلاق حملات كبرى للتوعية في جميع أرجاء المحافظة تحث المواطنين على البقاء في المنازل، واتباع الإجراءات الوقائية والتى تعد سلاحًا للانتصار على الوباء‎.