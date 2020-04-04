شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الرئاسة»: معدلات الإصابة بفيروس «كورونا» في مصر آمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة الحفاظ على صحة المصريين والاهتمام بالسلوك الوقائي مع توفير وحدات ميدانية طبية في مواقع عمل المشاريع القومية، من أجل الاطئمان على صحة العاملين والحفاظ عليهم من الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.

وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن معدلات الإصابة بفيروس «كورونا» في مصر تعد آمنة، ورغم معدلات الإصابة وعدد الوفيات المعلنة أو ما يتم اكتشافه يوميا، فمصر تعتبر من الدول ذات معدلات الإصابة القليلة مقارنة بالدول الأخرى ومقارنة بحجم تعداد السكان البالغ 100 مليون نسمة، موضحا أن بقاء هذا المعدل منخفض يتوقف على التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة.

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وأكد متحدث الرئاسة أن الأجهزة الحكومية تتحرك لتنفيذ الخطط الاستباقية لمواجهة فيروس «كورونا» بتوجيهات من الرئيس السيسي حيث سارعت اللجان المشكلة للتعامل على أعلى مستوى لمواجهة كورونا.

وتابع راضي: «مصر قدمت مساعدات طبية للوقاية من فيروس كورونا إلى إيطاليا، وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي على مد يد العون إلى كافة شعوب العالم وخاصة الدول الصديقة والقريبة من مصر».

وأوضح أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قامت بتسليم شحنات المستلزمات الطبية إلى السلطات الإيطالية اليوم وكان في استقبالها وزير الخارجية الإيطالي والسفير المصري في إيطاليا وعدد من المسؤولين الإيطاليين، ووجه وزير الخارجية الإيطالية كلمة شكر وعرفان إلى الرئيس السيسي على وقوف مصر بجانب إيطاليا في أزمتها الراهنة.