شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. «الأرصاد» توضح تفاصيل طقس الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، الأحد، رياح نشطة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى، معتدلة على الوجه البحرى وشمال وجنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء طقس لطيف نهاراً على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

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والطقس ليلاً مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف على باقى الأنحاء.

وهناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الغربية.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «24 – 29»، الإسكندرية «21– 23»، قنا «19- 38»، الأقصر «19- 39»، أسوان «20– 39».